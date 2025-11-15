Муньос мечтает о "Юнайтед"

Правый защитник "Кристал Пэлас" Даниэль Муньос назвал "Манчестер Юнайтед" в качестве одного из клубов, выступать за которые он мечтает.

Своей игрой за "Пэлас" после перехода из "Генка" в январе 2024 Муньос заслужил репутацию одного из лучших игроков в Премьер-Лиге на своей позиции.



Вместе с "Пэлас" Муньос завоевал Кубок Англии и Суперкубок Англии, однако 29-летний колумбиец открыт к уходу на повышение — возможно, уже в январе.



"Для меня было бы мечтой поиграть за один из этих клубов: "Барселону", ПСЖ, "Реал" или "Манчестер Юнайтед". Думаю, я тружусь в этом направлении".



"Я сосредоточен на "Кристал Пэлас". Ближе к зимнему трансферному окну станет видно", — сообщил Муньос AS Colombia.