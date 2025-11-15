Силва и Фарке — фавориты на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге

Марку Силва из "Фулхэма" и Даниэль Фарке из "Лидса" являются фаворитами букмекеров на следующее тренерское увольнение в этом сезоне Премьер-Лиги.

В этом сезоне английского первенства фанаты стали свидетелями уже четырех тренерских увольнений. "Ноттингем Форест" попрощался с Нуну Эшпириту Санту и Анге Постекоглу, "Вест Хэм" — с Грэмом Поттером, "Вулверхэмптон" — с Витором Перейрой.



Как отмечает The Independent, следующим, по мнению букмекеров, может стать Силва, чей "Фулхэм" проиграл пять из шести последних матчей в Премьер-Лиге и сейчас находится в одном очке от зоны вылета.



Сразу за Силвой идет Фарке, под руководством которого "Лидс" потерпел четыре поражения в пяти последних матчах Премьер-Лиги. "Белые" имеют одинаковое с "Фулхэмом" количество очков.



Примечательно, что на третьем месте этого своеобразного рейтинга находится Эдди Хау из "Ньюкасла", который до сих пор не одержал ни одной выездной победы.