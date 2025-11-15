Пакета отложит свой уход из "Вест Хэма" до лета
Атакующий полузащитник Лукас Пакета, вероятно, отложит свой уход из "Вест Хэма" до следующего лета.
Пакету давно связывают с уходом из "Вест Хэма", и в своем свежем интервью Globoesporte Лукас лично подтвердил, что надеется вернуться в "Фламенго", не сумев этого сделать минувшим летом.
Однако ESPN стало известно от своих источников, что 28-летний игрок сборной Бразилии едва ли покинет "Вест Хэм" в зимнее трансферное окно.
Скорее всего, судьба Пакеты решится уже после Чемпионата Мира следующим летом, при этом "Вест Хэм" готов потребовать около 60 миллионов евро (53 млн. фунтов) за свою звезду.
В этом сезоне Пакета забил четыре гола в 12 матчах за "Вест Хэм" во всех соревнованиях, оказавшись втянутым с "молотобойцами" в борьбу за выживание в Премьер-Лиге.
