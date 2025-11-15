Руни уверен, что Грилиш не поедет на ЧМ-2026

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни уверен, что вингер "Эвертона" Джек Грилиш не поедет на Чемпионат Мира 2026 года.

Переход в "Эвертон" на правах аренды из "Манчестер Сити" помог Грилишу вернуться в свою лучшую форму. Джек забил один гол и отдал четыре результативные передачи в 10 матчах Премьер-Лиги.



Однако в данный момент конкуренция в сборной Англии настолько велика, что Руни не верит в шансы 30-летнего Грилиша отправиться в Северную Америку.



"Джек Грилиш уже может бронировать свой летний отпуск, потому что он не попадет в заявку. Даже Энтони Гордон перестал вызываться, поэтому мне кажется, Томас Тухель вполне определился", — цитирует Руни talkSPORT.