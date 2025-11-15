Барнс предупредил Конате насчет "Реала"

Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс считает, что нестабильная игра в этом сезоне может стоить защитнику "красных" Ибраиме Конате перехода в "Реал".

Согласно слухам, Конате, чей контракт истекает в конце сезона, уже учит испанский язык, помышляя о переходе в "Реал" свободным агентом. Однако Барнсу кажется, что гранд Ла Лиги может отказаться от приглашения Ибраимы, глядя на игру 26-летнего француза в последних матчах.



"Игра Ибраимы Конате отражает нестабильность "Ливерпуля" как команды в настоящий момент. Если он собирается перейти в "Реал", ему нужно начать играть достаточно хорошо, чтобы они захотели подписать его!"



"Когда контракты игроков истекают, и насчет них появляются такие истории, игроки справляются с этим по-разному. Например, Трент Александер-Арнольд и Роберто Фирмино старались на 100 процентов, играя перед уходом из клуба".



"Конате — хороший игрок, который переживает сложный период, как и вся команда, поэтому я не думаю, что его можно выделять больше, чем кого-либо еще", — цитирует Барнса Liverpool Echo.