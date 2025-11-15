"Ньюкасл" возобновил переговоры с Джеймсом Траффордом

"Ньюкасл" возобновил переговоры с голкипером "Манчестер Сити" Джеймсом Траффордом.

"Ньюкасл" хотел заполучить Траффорда еще минувшим летом, но тогда "Сити" воспользовался опцией обратного выкупа Джеймса у "Бернли" за 27 миллионов фунтов.



Траффорд начинал этот сезон первым номером "Сити", но после прихода Джанлуиджи Доннаруммы из ПСЖ за 26 млн. фунтов прочно обосновался на скамейке запасных.



По информации TEAMtalk, "Ньюкасл" увидел в этом шанс еще раз попытаться заполучить Траффорда, и "сороки" уже контактируют с представителями 23-летнего игрока сборной Англии.



Сам Траффорд недоволен своей ситуацией в "Сити" и уже дал инструкции своим агентам, чтобы те рассмотрели все возможные варианты в преддверии зимнего трансферного окна.



В данный момент основным голкипером "Ньюкасла" остается Ник Поуп, однако тот регулярно испытывает проблемы с плечом и не имеет равноценной замены.