Жезус подтвердил, что собирается назад в "Палмейрас"

Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус подтвердил свое желание вернуться в бразильский "Палмейрас".

В данный момент Жезус находится на пороге возвращения в строй после полученной в январе травмы крестообразных связок колена.



Жезус чувствует, что находится в долгу перед "Арсеналом", однако это не мешает 28-летнему бразильцу планировать уход из лондонского клуба.



"Я никогда не контактировал с другим клубом, и мое желание заключается в том, чтобы вернуться в "Палмейрас", а "Палмейрас" желает вернуть меня".



"Когда я почувствую, что настало время вернуться в "Палмейрас", я приму решение вместе с "Арсеналом", но мы говорим об игроке, который отсутствовал девять месяцев и сейчас сражается за возвращение в состав, тогда как некоторые журналисты распускают слухи безо всякого на то основания", — цитирует Жезуса Daily Mail.