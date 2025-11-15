Тухель допускает, что будет петь английский гимн на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель пообещал подумать над тем, чтобы петь английский гимн во время Чемпионата Мира 2026.

Заступая на свою должность в прошлом году, Тухель заявил, что должен заслужить право исполнять "Боже, храни Короля".



С тех пор англичане выиграли все семь своих матчей в отборе к ЧМ-2026 с общим счетом 20:0, досрочно оформив выход в финальную стадию турнира, и многие считают, что этим 52-летний немец заслужил свое право.



"Думаете я уже его заслужил? Я подумаю об этом. Да, возможно, я буду петь гимн на Чемпионате Мира. Давайте посмотрим", — цитирует Тухеля Daily Mail.