Тухель допускает, что будет петь английский гимн на ЧМ-2026

Томас Тухель Главный тренер сборной Англии Томас Тухель пообещал подумать над тем, чтобы петь английский гимн во время Чемпионата Мира 2026.

Заступая на свою должность в прошлом году, Тухель заявил, что должен заслужить право исполнять "Боже, храни Короля".

С тех пор англичане выиграли все семь своих матчей в отборе к ЧМ-2026 с общим счетом 20:0, досрочно оформив выход в финальную стадию турнира, и многие считают, что этим 52-летний немец заслужил свое право.

"Думаете я уже его заслужил? Я подумаю об этом. Да, возможно, я буду петь гимн на Чемпионате Мира. Давайте посмотрим", — цитирует Тухеля Daily Mail.




Метки сборная Англии, тренеры, Тухель, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2025 00:05

Количество просмотров Просмотров: 67




Поиск: