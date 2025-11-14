Пакета признался, что пытался вернуться в "Фламенго"

Атакующий полузащитник "Вест Хэма" Лукас Пакета признался, что пытался вернуться в бразильский "Фламенго" минувшим летом.

По словам Пакеты, он разговаривал с главным тренером "Фламенго" Филипе Луисом и даже дал отмашку своим агентам на организацию трансфера.



Но в конце концов Пакета понял, что "Фламенго" не сможет заплатить за него большие деньги, вдобавок Лукас не хотел предавать "Вест Хэм", который поддерживал его на протяжении двухлетней саги насчет умышленного получения желтых карточек.



"Возможно, мне даже не стоит этого говорить, но у меня были кое-какие переговоры с Филипе, который не только трудится в "Фламенго", но и является моим другом".



"Я действительно выразил свое желание вернуться и сказал об этом своим агентам".



"То было сложное решение, потому что мне 28 лет, я очень молод и все еще имею высокую трансферную стоимость здесь. Я хорошо выступал, но мое желание было очень сильным".



"Я приложил большие усилия, но, к сожалению, решил проявить уважение к своему клубу и не настаивать, потому что это клуб, который поддерживал меня и к которому я испытываю сильные чувства".



"Поэтому переход не случился. Я понял, что время не было правильным, но я знаю, что двери всегда будут открыты для меня. Я знаю, что однажды вернусь", — сообщил Пакета Globo.