Райс был номинирован на премию Пушкаша

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс был номинирован на премию имени Ференца Пушкаша.

Премия Пушкаша — это награда, ежегодно вручаемая ФИФА автору самого красивого гола.



Райс попал в число номинантов благодаря своему голу в победном для "Арсенала" матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Реала" (3:0) в прошлом сезоне.



В том памятном матче Райс дважды забил со штрафного, и второй из них был номинирован на премию Пушкаша вместе с 10 другими голами, забитыми в период с 11 августа 2024 по августа 2025.



Обладатель приза будет определен путем посредством сложения голосов болельщиков и легенд ФИФА в пропорции 50 на 50.



