Райс был номинирован на премию Пушкаша

Деклан Райс Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс был номинирован на премию имени Ференца Пушкаша.

Премия Пушкаша — это награда, ежегодно вручаемая ФИФА автору самого красивого гола.

Райс попал в число номинантов благодаря своему голу в победном для "Арсенала" матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Реала" (3:0) в прошлом сезоне.

В том памятном матче Райс дважды забил со штрафного, и второй из них был номинирован на премию Пушкаша вместе с 10 другими голами, забитыми в период с 11 августа 2024 по августа 2025.

Обладатель приза будет определен путем посредством сложения голосов болельщиков и легенд ФИФА в пропорции 50 на 50.




Автор mihajlo   

Дата 14.11.2025 21:00

