Рэтклифф сэкономит на офисе "Юнайтед" в Лондоне
Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф нашел еще один способ сэкономить бюджет, релоцировав офис клуба в Лондоне.
Получив контроль над управлением "Юнайтед" в феврале 2024, Рэтклифф принял ряд непопулярных мер по снижению расходов клуба.
Рэтклифф сократил около 450 сотрудников, лишил персонал ряда льгот и повысил цены на билеты на "Олд Траффорд".
Своим очередным шагом Рэтклифф решил отказаться от роскошного офиса площадью свыше 2,000 квадратных метров в столичном районе Кенсингтон, который "Юнайтед" снял лишь в 2023 году.
"Юнайтед" досрочно прекратил 10-летнее соглашение по аренде, и в данный момент лондонские сотрудники клуба работают из дома, пока для них не будут подготовлены помещения в Ковент-Гарден меньшей площадью.
14.11.2025 20:00
