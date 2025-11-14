Комиссия Премьер-Лиги признала ошибкой отмену гола Ван Дейка против "Сити"
Комиссия Премьер-Лиги по рассмотрению ключевых инцидентов матчей (Key Match Incidents panel) постановила, что гол капитана "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка против "Манчестер Сити" был отменен ошибочно.
Напомним, рефери Крис Кавана не засчитал гол Ван Дейка в матче Премьер-Лиги на "Этихад" в прошлое воскресенье, обосновав это тем, что защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон, хоть и не коснулся мяча, но создал помеху голкиперу "Сити" Джанлуиджи Доннарумме.
Глава судейского корпуса Ховард Уэбб поддержал решение Каваны, также подчеркнув, что в данном случае не было явной ошибки рефери, поэтому арбитр VAR Майкл Оливер не стал вмешиваться.
Однако специальная комиссия Премьер-Лиги, состоящая их трех бывших игроков, одного представителя лиги и одного представителя судейского корпуса, не согласилась с доводами Каваны и Уэбба.
Комиссия пришла к выводу, что гол Ван Дейка был отменен ошибочно, однако невмешательство VAR было корректным, сообщает The Times.
Указанная комиссия разбирает все ключевые инциденты матчей вроде пенальти, красных карточек, офсайдов, давая независимую оценку судейству на протяжении сезона.
