Владельцы "Ливерпуля" не будут покупать "Хетафе"

Владельцы "Ливерпуля" из компании Fenway Sports Group решили отказаться от испанского "Хетафе".

Американские владельцы "Ливерпуля" уже давно вынашивают идею насчет развития мультиклубной модели — по примеру некоторых из своих конкурентов по Премьер-Лиге.



Прежде отвергнув варианты с "Бордо", "Тулузой" и "Малагой", ранее в этом году FSG обратила свой взор на "Хетафе", который сейчас занимает восьмое место в Ла Лиге.



Однако после нескольких месяцев переговоров боссы FSG решили, что "Хетафе" им тоже не подходит. Сделка ориентировочной стоимостью 100 миллионов фунтов сорвалась, и "Ливерпуль" все еще находится в ожидании своего первого сателлита, сообщает Daily Mail.