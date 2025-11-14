Гехи досрочно возвращается в "Пэлас" из сборной Англии
Капитан "Кристал Пэлас" Марк Гехи досрочно покинул расположение сборной Англии из-за травмы стопы.
Гехи повредил свою стопу еще в матче за "Пэлас" против АЗ в Лиге Конференций на прошлой неделе, в результате пропустив ничью 0:0 против "Брайтона" в Премьер-Лиге на выходных.
И хотя Гехи откликнулся на вызов, который ему поступил из сборной Англии, Марк не попал в заявку англичан на матч против Сербии накануне.
Англичане завершат свой путь в отборе к ЧМ-2026 выездом к Албании, и этот матч 25-летний защитник тоже пропустит, официальное подтверждение чему поступило сегодня.
Добавим, из числа центральных защитников у главного тренера англичан Томаса Тухеля остались Эзри Конса и Джон Стоунс, сыгравшие против Сербии, а также Дэн Берн, Трево Чалоба и Джарелл Куанса.
14.11.2025 17:00
Просмотров: 148
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: