Вольтемаде поддержал Вирца

Нападающий "Ньюкасла" Ник Вольтемаде выразил поддержку своему партнеру по сборной Германии Флориану Вирцу, представляющему "Ливерпуль".

Вирц до сих пор не совершил ни одного результативного действия в Премьер-Лиге после своего перехода из "Байера" за 116 миллионов фунтов минувшим летом.



Вольтемаде прибыл в Англию даже немного позже Вирца, с тех пор забив четыре гола в Премьер-Лиге, однако Ник призывает не делать выводы только по статистике.



"Для каждого игрока адаптация проходит непросто. Но его дела идут очень хорошо".



"На бумаге вы можете не видеть голов, но если вы сравните мои матчи с его, то он гораздо больше участвует в игре".



"Я, наверное, оказался в правильном месте три-четыре раза, принял мяч и забил, тогда как он очень активен в каждом матче, совершает много касаний и отдает хорошие передачи", — цитирует Вольтемаде Sky Sports.