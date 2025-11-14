"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" нацелились на Семеньо

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" рассматривают нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо своей приоритетной трансферной целью.

Интерес к Семеньо со стороны больших клубов существовал еще минувшим летом, однако Антуан не просто остался в "Борнмуте", а заключил новый контракт.



С тех пор уровень интереса к Семеньо только вырос, потому что 25-летний ганец забил шесть голов и отдал три результативные передачи в Премьер-Лиге, где "Борнмут" сейчас находится всего в одном очке от топ-4.



Как сообщает TEAMtalk, Семеньо находит привлекательной возможность перейти в "Ливерпуль". "Красные" считают, что Антуан способен дополнить, а в перспективе заменить Мохамеда Салаха.



Однако за Семеньо решительно настроен побороться и "Тоттенхэм", причем "шпоры" интересуются Антуаном дольше, нежели "Ливерпуль".



"Тоттенхэм" обдумывал покупку Семеньо еще минувшим летом, но "Борнмут" хотел за свою звезду свыше 70 миллионов фунтов, что для "шпор" в то время оказалось чересчур.