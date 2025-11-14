У "Ливерпуля" есть шорт-лист на замену Слоту

У владельцев "Ливерпуля" составлен шорт-лист кандидатов на замену своему главному тренеру Арне Слоту.

Второй сезон Слота в "Ливерпуле" складывается непросто. Арне находится под давлением результатов и неважной игры своих дорогостоящих новичков, на которых клуб потратил около 450 миллионов фунтов летом.



В данный момент Слот сохраняет поддержку владельцев "Ливерпуля", однако клуб такого масштаба обязан быть готовым на случай, если смена главного тренера станет неминуемой.



По информации Daily Mail, еще до назначения Слота, когда "Ливерпуль" искал преемника для Юргена Клоппа, "красные" интересовались Себастьяном Хенессом из "Штутгарта", ныне тренирующим "Марсель" Роберто Де Дзерби, Мичелом из "Жироны", Эрнесто Вальверде из "Атлетика" и едва возглавившим "Ювентус" Лучано Спаллетти.



Помимо этих кандидатов, "Ливерпуль" может обратить свой взор на Оливера Гласнера из "Кристал Пэлас", Андони Ираолу из "Борнмута", Иньиго Переса из "Райо Вальекано", Венсана Компани из "Баварии", а также бывшего наставника "Реала" Зинедина Зидана, хотя тот прежде дистанцировался от работы в Премьер-Лиге.



Добавим, действующий контракт Слота истекает в конце следующего сезона. Ожидалось, что в скором времени "Ливерпуль" и Арне сядут за стол переговоров для обсуждения новой сделки, но результаты "красных" в последние недели ставят это под вопрос.