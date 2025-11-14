Макатир предупредил "Ливерпуль" насчет Гехи
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Кейси Макатир предупредил, что "красные" рискуют упустить капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи и следующим летом.
Напомним, переход Гехи в "Ливерпуль" стоимостью 35 миллионов фунтов сорвался в заключительный день летнего трансферного окна.
"Ливерпуль" сохраняет интерес к Гехи, чей контракт истекает в конце сезона, однако Макатир предупреждает, что переживаемый "красными" спад может помешать подписанию Марка.
"Когда ты свободный агент, перед тобой открыты все двери. Этот статус вовлекает в процесс "Баварию", "Реал", "Барселону" и другие клубы".
"Если у "Ливерпуля" будет спад, то нет гарантий, что они попадут в Лигу Чемпионов, а это может быть той самой вещью, которую хочет Гехи, уходя свободным агентом".
"Он также может захотеть смены культуры или вроде того. Он может оказаться в "Реале" потому что Гехи — настоящий талант, который бы сразу попал в основу. Это действительно вызывает беспокойство, что "Ливерпуль" упустил его", — цитирует Макатира Daily Mirror.
