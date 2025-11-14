Билич подтвердил, что был близок к возвращению в "Вест Хэм"

Бывший главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич подтвердил, что он был близок к возвращению в лондонский клуб в этом сезоне.

С 1996 по 1997 год Билич представлял "Вест Хэм" в качестве игрока, а с 2015 по 2017 тренировал "молотобойцев".



Ранее в этом сезоне, когда "Вест Хэм" увольнял Грэма Поттера, появились слухи о возможном возвращении Билича, и Славен действительно контактировал с "молотобойцами".



Однако в итоге "Вест Хэм" назначил Нуну Эшпириту Санту, и Билич полностью одобряет этот выбор.



"Да, кое-что было, кое-что было. Я был близок или вроде того, но я не получил работу. Они взяли Нуну, который проявил себя тренером топ-уровня и который замечательно трудился в "Вулверхэмптоне", не говоря о "Форест".



"Если честно, в паре первых матчей им было сложно из-за схемы, а некоторые игроки были не на своих позициях".



"Но в паре последних матчей он определил сильнейший состав, у них пошла игра, и они набрали шесть очков в двух матчах".



"Он является тренером топ-уровня, и я думаю, с ними все будет в порядке в этом сезоне", — сообщил Билич talkSPORT.