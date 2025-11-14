Сульшер открыт к возвращению в Англию

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что открыт к возвращению в Англию.

Совсем недавно Сульшера связывали с работой в шотландском "Рейнджерс", а сейчас Оле Гуннара сватают в "Мидлсбро" и "Саутгемптон" из Чемпионшипа.



Сульшер находится без клуба после увольнения из "Бешикташа" в начале этого сезона, и 52-летний норвежец не скрывает того, что английский футбол имеет для него особую привлекательность.



"Мне нравится вселять веру в игроков, персонал, верить в них, придавить им уверенности, но, конечно, результаты упрощают жизнь".



"Нет, я не разговаривал с "Рейнджерс". Обычно звонят моему агенту или мой агент звонит сам, он является моим лучшим другом. Я открыт, но это не так, что я отчаянно хочу вернуться в Англию. Мне нравится здесь".



"Чемпионшип? Мои дети просят, чтобы я взял команду из середины Чемпионшипа. Норвегия? Швеция? Везде придется работать с людьми. Когда я играл в Football Manager и Championship Manager, мне нравилось бросать вызов судьбе", — цитирует Сульшера Daily Mirror.