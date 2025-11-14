Тухель готов использовать Фодена в нападении
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что готов использовать Фила Фодена из "Манчестер Сити" в качестве центрального нападающего.
На 65-й минуте победного для англичан матча против сборной Сербии накануне вечером (2:0) Фоден заменил Харри Кейна и расположился на острие атак команды.
Фоден хорошо себя проявил в этой роли, создав два момента для Эберечи Эзе, который в первом случае попал в перекладину, а во втором забил гол.
В последнее время было много сказано, что у сборной Англии нет адекватной замены Кейну, однако Тухель видит несколько вариантов в нападении, включая как раз Фодена.
"Может ли Фоден играть нападающего? Безусловно, это возможно".
"Если Фил сохранит такую форму, у меня не будет проблем с этим. У меня есть и некоторые другие варианты, которые я не хочу обсуждать на публике".
"Не забывайте, что у нас есть Олли Уоткинс и Уэлбек, которые больше являются "девятками", и это тоже варианты на замену Харри".
"У нас много вариантов, но это, возможно, будет зависеть от того, кто находится в форме, кто у нас есть в составе, как мы хотим распределить минуты и чего мы ожидаем от матча", — цитирует Тухеля Sky Sports.
