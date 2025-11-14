Сака подтвердил, что не получил травмы против Сербии

Вингер "Арсенала" Букайо Сака подтвердил, что не получил никакой травмы в матче за сборную Англии против Сербии.

Именно Сака открыл счет на 28-й минуте в победном для англичан матче против Сербии в рамках отбора к ЧМ-2026 в четверг вечером (2:0).



Сразу же после своего гола Сака сделал жест в сторону скамейки англичан, словно попросив замену. Но в итоге Букайо продолжил игру и провел на поле "Уэмбли" все 90 минут.



После финального свистка Сака, на счету которого теперь 14 голов в 46 матчах за сборную Англии, подтвердил, что у него не возникло никаких проблем со здоровьем.



"Нет, я просто хотел поменять свои бутсы. Вот и все", — сообщил Сака ITV.