Англичане победили Сербию благодаря голам "канониров"

Сборная Англии продлила свою 100-процентную серию в отборе к ЧМ-2026, одолев Сербию в домашних стенах со счетом 2:0 благодаря голам Букайо Сака и Эберечи Эзе из "Арсенала".

Впервые в своей карьере в стартовом составе "трех львов" был назван Нико О'Райли. Морган Роджерс расположился на позиции 10-го номера.



Матч начался в невысоком темпе, однако хозяева много владели мячом и на 28-й минуте открыли счет. Дальний удар О'Райли был заблокирован, но снаряд отскочил в штрафной к Букайо Сака, который пробил с лету — 1:0.



На 42-й минуте Харри Кейн имел прекрасную возможность упрочить преимущество англичан, пробивая головой с отскоком от газона после подачи Декланом Райсом углового, но немного мимо.



Во втором тайме англичане уверенно контролировали игру, совершали подходы к чужим воротам, но каких-то явных моментов не имели.



В концовке матча Лазар Самарджич упустил верный шанс сравнять счет, пробив мимо, но вскоре Эберечи Эзе ответил взаимной любезностью, попав в перекладину.



Точка в матче была поставлена на последней минуте основного времени, когда Фил Фоден протащил мяч вперед до подступов к штрафной, после чего отдал налево Эзе, а тот пробил в касание — 2:0.



Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, Англия одержала свою фирменную победу с "клин-шитом". У Сербии были кое-какие полумоменты, но этого оказалось недостаточно, чтобы набрать очки на "Уэмбли".



Сборная Англии — сборная Сербии — 2:0 (1:0)



Голы: Сака 28, Эзе 90.



Сборная Англии: Пикфорд, Джеймс, Конса, Стоунс, О'Райли, Андерсон (Уортон 85), Райс (Хендерсон 65), Роджерс (Беллингем 65), Рэшфорд (Эзе 64), Сака, Кейн (Фоден 65).



Сборная Сербии: Райкович, Мимович, Павлович, Миленкович, Гудель (Самарджич 69), Лукич (Груич 76), Костич, Живкович (Йович 77), Иван Илич (Станкович 39), Терзич (Радонич 77), Влахович.



Предупреждение: Костич.