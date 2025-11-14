"Юнайтед" следит за Адейеми

"Манчестер Юнайтед" следит за ситуацией нападающего дортмундской "Боруссии" Карима Адейеми в преддверии зимнего трансферного окна.

Минувшим летом "Юнайтед" инвестировал свыше 200 миллионов фунтов в обновление своей атаки, подписав Матеуса Кунью, Бриана Мбемо и Беньямина Шешко, однако "красные дьяволы" открыт к дальнейшему усилению этой зоны.



Как сообщает Bild, внимание "Юнайтед" привлекла ситуация Адейеми, который в этом сезоне забил три гола и отдал три результативные передачи в 14 матчах, но в последнее время перестал ладить с главным тренером "Боруссии" Нико Ковачем.



Утверждается, что в Дортмунде полным ходом идет обсуждение будущего 23-летнего игрока сборной Германии, чей действующий контракт истекает в конце следующего сезона.



Несмотря на возникшие у Адейеми разногласия с Ковачем, боссы "Боруссии" все еще надеются заключить с Каримом новый контракт и даже готовы пойти на нетипичный для себя шаг, включив в сделку пункт о выкупе за 70 миллионов фунтов.



Добавим, Адейеми довелось поиграть вместе с упомянутым Шешко за австрийский "Ред Булл". Вместе они провели 38 матчей в Зальцбурге, и в "Юнайтед" полагают, что Карим может стать катализатором к улучшению формы Беньямина.