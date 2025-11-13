Эллиотт рискует остаться без практики до конца сезона

Полузащитник "Астон Виллы" Харви Эллиотт рискует остаться без игровой практики в остатке сезона.

Лишь 10 недель назад желание играть регулярно подтолкнуло Эллиотта к переходу в "Виллу" на правах аренды из "Ливерпуля".



Пока Эллиотт сыграл за "Виллу" пять матчей, включая лишь два выхода в стартовом составе. За последние шесть недель Харви провел на футбольном поле только четыре минуты.



Арендное соглашение по Эллиотту предполагает обязательство по выкупу за 25-30 миллионов фунтов, если Харви сыграет 10 матчей за "Виллу", и не предусматривает опции досрочного прекращения в январе, сообщает The Athletic.



Таким образом, Эллиотт не сможет вернуться в "Ливерпуль" в зимнее окно, а если "Вилла" не хочет выкупать Харви, то для бирмингемского клуба нет смысла использовать 22-летнего англичанина в остатке сезона.



Источник добавляет, что Эллиотт не был желанной целью для главного тренера "Виллы" Унаи Эмери, который обратился к варианту с Харви только после того, как не смог заполучить Лукаса Пакету и Марко Асенсио.