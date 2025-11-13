Три клуба Премьер-Лиги делают запросы насчет Игоря Тиаго

Клубы Премьер-Лиги делают запросы насчет нападающего "Брентфорда" Игоря Тиаго.

Попрощавшись с Брианом Мбемо и Йоаном Висса, "Брентфорд" обрел нового бомбардира в лице Тиаго, который присоединился к "пчелам" еще прошлым летом, но только в этом сезоне принялся блистать.



Достаточно сказать, что в этом сезоне Премьер-Лиги только Эрлинг Холанд (14) из "Манчестер Сити" забил голов больше, чем Тиаго (8).



Как сообщает Daily Mirror со ссылкой на источники в Бразилии, справки насчет Игоря наводят "Астон Вилла", "Тоттенхэм" и "Ньюкасл", и они могут попытаться переманить 24-летнего бразильца уже в январе.



В прошлом году Тиаго обошелся "Брентфорду" в 30 миллионов фунтов, поэтому "пчелы" будут готовы отпустить своего бомбардира только за круглую сумму.