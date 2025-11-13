Полиция арестовала фаната, оскорбившего Маунта

Полиция арестовала 19-летнего болельщика, который оскорбил полузащитника "Манчестер Юнайтед" Мейсона Маунта в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".

Данный инцидент случился на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" в прошлый уикенд, когда "Юнайтед" вырвал ничью 2:2.



Вышедший на замену во втором тайме Маунт, бывший игрок "Челси", подвергся оскорблениям со стороны одного из зрителей, что зафиксировал сотрудник стадиона.



Как сообщает Daily Mail, хулигана выпроводили со стадиона и позже днем арестовали. Сейчас мужчина выпущен под залог, а полиция решает вопрос о выдвижении обвинений.