Айер и Фюллькруг стали целями "Вольфсбурга" на январь

Защитник "Брентфорда" Кристоффер Айер и нападающий "Вест Хэма" Никлас Фюллькруг стали трансферными целями для немецкого "Вольфсбурга" на январь.

"Вольфсбург" пытался заполучить Айера еще незадолго до закрытия летнего трансферного окна, но предложение клуба Бундеслиги в 13 миллионов фунтов было отклонено.



По информации Sky Sports, теперь "Вольфсбург" планирует вернуться за 27-летним норвежцем, который сыграл семь матчей за "Брентфорд" в этом сезоне Премьер-Лиге и имеет еще два полных года по контракту.



Также "Вольфсбургу" нужен Фюллькруг, который уже уведомил "Вест Хэм" о своем намерении покинуть лондонский клуб в январе.



Из-за мышечной травмы Фюллькруг не играет за "Вест Хэм" с начала октября, поэтому 32-летний немец еще не провел ни минуты при новом главном тренере "молотобойцев" Нуну Эшпириту Санту.