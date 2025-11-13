Нападающий "Манчестер Юнайтед" Беньямин Шешко пропустит несколько недель с травмой колена.

Шешко повредил свое колено в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" (2:2) перед международным перерывом.



Ранее пресса сообщала, что травма Шешко оказалась менее серьезной, нежели казалось изначально, и что Беньямин может вернуться к ближайшему матчу "Юнайтед".



Однако The Times утверждает, что после окончания международного перерыва "Юнайтед" предстоит некоторое время играть без Шешко, чье восстановление займет несколько недель.



Добавим, 22-летний словенец пока забил только два гола в Премьер-Лиге после своего перехода из "РБ Лейпциг" за 73.6 млн. фунтов минувшим летом.