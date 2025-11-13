Артета признался, что использует искусственный интеллект
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что использует искусственный интеллект в своей работе.
Недавно Лора Харви, которая тренировала женскую команду "Арсенала" с 2010 по 2012 год, а сейчас возглавляет девушек из "Сиэтл Рейн", заявила, что обращается к ChatGPT за советами по выбору тактики на матчи.
По словам Артеты, он тоже доверяет искусственному интеллекту, роль которого в жизни "Арсенала" будет только расти.
"Это супермощный инструмент, если использовать его правильно и задавать правильные вопросы. Он уже используется и может помочь во многих вещах — не только с командой, но с организационными вопросами".
"Он улучшает ситуацию, помогает понять или, по крайней мере, наводит на некоторые мысли. Я не эксперт, но это ценный инструмент".
"Мы разработали некоторые вещи, которые, по нашему мнению, могут помочь нам лучше понять и оценить, что мы делаем и что мы можем улучшить".
"Далее мы рассмотрим возможность, чтобы расширить использование этого на многие другие области клуба", — цитирует Артету Daily Mail.
13.11.2025 14:00
Просмотров: 747
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Как в фильме Тренер: если пк будет определять пересек ли линию мяч - будет уже не футбол. Чем меньше человек принимает участия, тем хуже для игры, не будет страсти, сердца и т.д.
А тут тренеришки играют как в менеджер на пк, только в реальной жизни.
Тренера старой школы осуждают. Ценность нынешних тренеров падает, раз думают не сами.
(ответить)
У этого пидора своя голова уже не работает.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий