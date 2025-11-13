Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что использует искусственный интеллект в своей работе.

Недавно Лора Харви, которая тренировала женскую команду "Арсенала" с 2010 по 2012 год, а сейчас возглавляет девушек из "Сиэтл Рейн", заявила, что обращается к ChatGPT за советами по выбору тактики на матчи.



По словам Артеты, он тоже доверяет искусственному интеллекту, роль которого в жизни "Арсенала" будет только расти.



"Это супермощный инструмент, если использовать его правильно и задавать правильные вопросы. Он уже используется и может помочь во многих вещах — не только с командой, но с организационными вопросами".



"Он улучшает ситуацию, помогает понять или, по крайней мере, наводит на некоторые мысли. Я не эксперт, но это ценный инструмент".



"Мы разработали некоторые вещи, которые, по нашему мнению, могут помочь нам лучше понять и оценить, что мы делаем и что мы можем улучшить".



"Далее мы рассмотрим возможность, чтобы расширить использование этого на многие другие области клуба", — цитирует Артету Daily Mail.