Руни — Ван Дейку: "Сосредоточься на своей игре"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни продолжил свою словесную войну с капитаном "Ливерпуля" Виргилом Ван Дейком.

Руни навлек на себя гнев Ван Дейка после того, как выразил мнение, что Виргил не справляется с ролью лидера в этом сезоне.



Однако Руни советует Ван Дейку не отвлекаться на внешний шум, а сосредоточиться на улучшении своей игры.



"Моя работа в том, чтобы высказывать свои мнения. Мне бы хотелось думать, что я прямо и честно высказываю свои мнения насчет того, что я вижу и чувствую".



"В своем подкасте я сказал, что, возможно, переборщил, когда сказал, что он, возможно, сбавил обороты после подписания нового контракта. Это громкое заявление, и я мог ошибиться с этим".



"Но если судить по уровню игры, то я не думаю, что Ван Дейк демонстрирует прежний уровень в этом сезоне".



"Уверен, он, будучи капитаном, разговаривает с игроками и собирает команду для приема пищи. Он сам сказал, что делал это. А раз так, значит что-то не в порядке".



"Будучи чемпионами, вы не можете проигрывать четыре матчи подряд. Если вы проиграли один матч, уже появятся вопросы, а четыре поражения подряд означают, что что-то не в порядке".



"Думаю, создавать шумиху — это наша работа. Просто сосредоточься на своей игре. Будь я молодым игроком, я бы смотрел на Ван Дейка и на то, как он реагирует на это. Я просто думаю, ты должен заняться своей игрой и обсуждать вещи внутри команды", — цитирует Руни Daily Mirror.