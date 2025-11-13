"Милан" вернется за Джо Гомесом в январе

Итальянский "Милан" планирует вернуться за защитником "Ливерпуля" Джо Гомесом в январе.

"Милан" активно интересовался Гомесом еще на исходе летнего трансферного окна, однако "Ливерпуль" заблокировал уход Джо, потому что не смог заполучить капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи.



Как утверждает Corriere dello Sport, "Милан" сохраняет интерес к Гомесу, значительно продвинувшись в переговорах с 28-летним англичанином.



Несмотря на сорвавшийся трансфер Гехи и травму Джованни Леони, Гомес сильно ограничен в игровой практике. В этом сезоне Джо провел лишь семь матчей во всех соревнованиях, суммарно сыграв 238 минут за "Ливерпуль".



В данный момент сложно представить, что "Ливерпуль" отпустит Гомеса в зимнее окно, предварительно не подписав нового защитника.