"Фулхэм" по-прежнему хочет заключить новый контракт с Силвой

"Фулхэм" по-прежнему хочет, чтобы главный тренер Марку Силва заключил новый контракт.

На днях в прессе появились слухи, что будущее Силвы в "Фулхэме" находится под большим вопросом, учитывая неважные результаты в последние недели и нежелание Марку продлевать свой истекающий в конце сезона контракт.



Однако Sky Sports утверждает, что "Фулхэм" не хочет прекращать сотрудничество с Силвой, и выдвинутое клубом предложение о новом контракте до 2028 года остается в силе.



При этом руководство "Фулхэма", включая владельца клуба Шахида Хана, поддерживает открытый диалог с Силвой насчет будущего.



Силва тренирует "Фулхэм" с лета 2021, в течение этого времени отклонив ряд предложений других клубов, в том числе крайне заманчивые из Саудовской Аравии.