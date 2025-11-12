"Юнайтед" лишится щедрого спонсора
В конце этого сезона "Манчестер Юнайтед" лишится щедрого спонсора, который платит клубу 20 миллионов фунтов в год.
С лета 2022 рукав игровой футболки "Юнайтед" украшает эмблема американской ИТ-компании DXC Technology.
В лице DXC "Юнайтед" обладает самым щедрым в Премьер-Лиге партнером, если учитывать сделки по размещению эмблем на рукаве.
Однако этот спонсорский контракт истекает в конце сезона 2025/26 и продлен не будет, утверждает Manchester Evening News.
Добавим,"Юнайтед" также находится в поисках нового спонсора для тренировочной формы, потому что контракт с Tezos стоимостью 24 млн. фунтов в год истек в конце июня.
