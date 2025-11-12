Жоао Гомес пополнил шорт-лист "Юнайтед"

Жоао Гомес из "Вулверхэмптона" пополнил шорт-лист "Манчестер Юнайтед" среди полузащитников.

Укрепление центра поля является приоритетом для "Юнайтед" на 2026 год, и "красные дьяволы" могут попытаться пригласить новичка в эту зону уже в январе, не дожидаясь конца сезона.



Ранее в числе целей "Юнайтед" назывались такие полузащитники, как Карлос Балеба из "Брайтона", Эллиот Андерсон из "Ноттингем Форест", Адам Уортон из "Кристал Пэлас", Андрея Сантос из "Челси", Конор Галлахер из "Атлетико", Ангело Штиллер из "Штутгарта" и Мортен Юльманн из "Спортинга".



Теперь этот список, утверждает Daily Mail, пополнил Жоао Гомес, который своей энергичной игрой и умением отбирать мяч заслужил сравнения со своим соотечественником Каземиро, преемника которому "Юнайтед" как раз ищет.



Гомес представляет "Вулверхэмптон" после своего перехода из "Фламенго" в январе 2023, и опыт выступлений в Премьер-Лиге является большим плюсом 24-летнего бразильца в глазах "Юнайтед".