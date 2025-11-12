Тухель: "Беллингем, Фоден и Кейн не могут играть вместе"

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что в данный момент Джуд Беллингем, Фил Фоден и Харри Кейн не могут играть вместе.

В этот международный перерыв Тухель вернул в сборную Беллингема и Фодена, однако в отборе к ЧМ-2026 Томас определил стиль, который не позволяет ему одновременно задействовать всех своих атакующих игроков.



По словам Тухеля, Беллингем и Морган Роджерс являются прямыми конкурентами на роль 10-го номера, тогда как позицию Фодена Томас называет как "девять с половиной".



"В данный момент, если мы сохраним свою схему, они не могут играть вместе. Они могут, но не по этой схеме. Они могут, но тогда мы лишимся баланса, который мы развили при этой схеме, когда вингеры являются специалистами на своих позициях. В данный момент мы играем с 6-м номером, 8-м, 10-м и 9-м".



"Особенно если мы говорим о позиции 10-го номера, где может сыграть Фил. Там у нас есть Джуд и Морган Роджерс, который был великолепен на этой позиции".



Также есть Коул Палмер, есть Морган Гиббс-Уайт, поэтому у нам много, много игроков, и есть вероятность, что мы не возьмем с собой всех", — сообщил Тухель talkSPORT.