Дрэгушин сыграл за "Тоттенхэм" в товарищеском матче
Защитник "Тоттенхэма" Раду Дрэгушин сыграл свои первые минуты в этом сезоне, приняв участие в товарищеском матче за закрытыми дверьми.
Дрэгушин отсутствует с января, когда в матче Лиги Европы против "Эльфсборга" он получил потребовавшую операции травму крестообразных связок колена.
Сложный и долгий период реабилитации остался позади, и последние недели 23-летний Дрэгушин тренировался с первой командой "Тоттенхэма".
А в среду Дрэгушин сделал очередной шаг на пути к своему возвращению в строй, сыграв 45 минут в товарищеском матче против "Лейтон Ориент".
Evening Standard ожидает, что в этот международный перерыв Дрэгушин на несколько дней отлучится в сборную Румынии — исключительно для тренировок.
Добавим, "Тоттенхэм" не заявил Дрэгушина на общий этап Лиги Чемпионов.
12.11.2025 20:00
