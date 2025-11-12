Дрэгушин сыграл за "Тоттенхэм" в товарищеском матче

Защитник "Тоттенхэма" Раду Дрэгушин сыграл свои первые минуты в этом сезоне, приняв участие в товарищеском матче за закрытыми дверьми.

Дрэгушин отсутствует с января, когда в матче Лиги Европы против "Эльфсборга" он получил потребовавшую операции травму крестообразных связок колена.



Сложный и долгий период реабилитации остался позади, и последние недели 23-летний Дрэгушин тренировался с первой командой "Тоттенхэма".



А в среду Дрэгушин сделал очередной шаг на пути к своему возвращению в строй, сыграв 45 минут в товарищеском матче против "Лейтон Ориент".



Evening Standard ожидает, что в этот международный перерыв Дрэгушин на несколько дней отлучится в сборную Румынии — исключительно для тренировок.



Добавим, "Тоттенхэм" не заявил Дрэгушина на общий этап Лиги Чемпионов.