Роб Эдвардс — новый главный тренер "Вулверхэмптона"

"Вулверхэмптон" объявил о назначении Роба Эдвардса своим новым главным тренером.

Эдвардс заключил с "Вулверхэмптоном" контракт на три с половиной года, заменив на "Молинью" уволенного 10 дней назад Витора Перейру.



42-летний Эдвардс переходит в "Вулверхэмптон" из "Мидлсбро", которому досталась компенсация в 3-4 миллиона фунтов.



Будучи игроком, Эдвардс провел свыше 100 матчей за "Вулверхэмптон" с 2004 по 2008 год. И именно у "волков" Роб сделал свои первые шаги на тренерском поприще, работая с молодежью и затем с первой командой.



В 2016 году, после увольнения Вальтера Дзенги, Эдвардс уже исполнял обязанности главного тренера "Вулверхэмптона", но это продлилось только два матча.



Помимо "Вулверхэмптона" и "Мидлсбро", Эдвардс также поработал с "Форест Грин", "Уотфордом" и "Лутоном".



По информации BBC, в тренерский штаб Эдвардса могут войти другие бывшие защитники "Вулверхэмптона" в лице Джолеона Лескотта и Конора Коуди.



Добавим, дебют Эдвардса на новом месте назначен на 22 ноября, когда в гости к занимающему последнее место в Премьер-Лиге "Вулверхэмптону" пожалует "Кристал Пэлас".