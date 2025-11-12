Лидеры "Ньюкасла" провели кризисную встречу

Лидеры "Ньюкасла" организовали кризисную встречу, чтобы попытаться улучшить игру команды.

"Ньюкасл" выиграл шесть из девяти последних матчей во всех соревнованиях, но в рамках Премьер-Лиги еще не побеждал на выезде в этом сезоне и сейчас находится всего в двух очках над зоной вылета.



Команда по-прежнему всецело поддерживает своего главного тренера Эдди Хау, однако лидеры коллектива решили проявить инициативу и организовали собственное собрание.



Как сообщает The Chronicle, на кризисной встрече присутствовали Ник Поуп, Джамаал Ласселлс, Дэн Берн, Киран Триппьер и Бруно Гимараэс. Между собой и с другими игроками они обсудили, как "Ньюкасл" может прибавить.



Насколько полезной была эта встреча, покажет следующий матч "сорок" — дома против "Манчестер Сити" сразу после международного перерыва.