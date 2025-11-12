Сака: "Мы не хотим снимать ногу с педали газа"

Вингер "Арсенала" Букайо Сака заявил, что сборная Англии не собирается сбавлять обороты после выхода на Чемпионат Мира 2026 года.

Англичане досрочно преодолели отбор к ЧМ-2026, выиграв все шесть своих матчей без единого пропущенного гола.



Поэтому матчи против Сербии и Албании в этот международный перерыв уже не имеют турнирного значения для англичан, однако Сака и партнеры не хотят расслабляться.



"Мы уже квалифицировались, но мы не хотим снимать ногу с педали газа. Было замечательно почувствовать, что мы едем в Америку в следующем году".



"Думаю, еще приятнее от того, как мы это сделали: шесть побед, все победы, все "клин-шиты". Поэтому да, мы не могли сделать это еще лучше".



"Мы чувствуем, что команда постоянно растет вместе, улучшаются связи, улучшается игра, поэтому да, все позитивно".



"Думаю, у нас есть сплоченность, химия, и мы голодны. Вы можете видеть это на поле и по результатам, которых мы добиваемся, поэтому мы просто хотим развивать это", — сообщил Сака BBC.