Джеймс предупредил сборную Англии насчет жары на ЧМ-2026

Капитан "Челси" Рис Джеймс предупредил своих партнеров по сборной Англии насчет жары, с которой им предстоит столкнуться на Чемпионате Мира в Канаде, Мексике и США следующим летом.

Минувшим летом Джеймс в составе "Челси" получил незабываемый опыт выступления на клубном Чемпионате Мира. "Синие" выиграли этот трофей, несмотря на изнурительную жару.



Поэтому Джеймс знает, с чем столкнутся англичане в Северной Америке следующим летом, и у Риса есть предложение, как к этому лучше подготовиться.



"Ты ощущаешь жару, стоит тебе ступить за порог отеля. При такой жаре суперсложно играть, особенно для нас, кто выступает в Англии, потому что это ни с чем не сравнится. Это сложные условия для игры в футбол, да и поля там не в идеальном состоянии, из-за чего еще немного сложнее, но я надеюсь, к Чемпионату Мира они это улучшат".



"В этом мой посыл — климатические условия будут тяжелыми в Америке посреди лета. Каждый осознает это. Мы стараемся подготовиться к этому наилучшим образом".



"Нам бы помогли тренировочные сборы в теплом климате. У нас в "Челси" особо не было времени для этого после окончания прошлого сезона. У нас не было времени для сбора в теплом климате, поэтому мы закончили выступать в Премьер-Лиге и оказались в 40-градусной жаре. У нас не было времени на адаптацию".



"Надеюсь, в этом сезоне, направляясь на Чемпионат Мира, команда получит такую возможность привыкнуть к жаре. Надеюсь, это поможет нам лучше подготовиться".



"Каждый мальчик или девочка мечтает стать чемпионом мира со своей страной. Я мечтаю об этом с тех пор, как начал играть, как начал вызываться в сборную Англии. Я чувствую, что мы можем быть близки", — цитирует Джеймса Daily Mail.