"Арсенал" уверен в новом контракте с Сака, но пока не начинал переговоры с Артетой

"Арсенал" уверен в согласовании нового контракта с вингером Букайо Сака, но пока не начинал переговоры о продлении сотрудничества с главным тренером Микелем Артетой.

"Арсенал" уже несколько месяцев ведет переговоры с представителями Сака, и к текущему моменту у обеих сторон появилась уверенность насчет положительного исхода.



Daily Mirror ожидает, что новая сделка сделает 24-летнего англичанина самым высокооплачиваемым игроком в команде Артеты с зарплатой свыше 300,000 фунтов в неделю.



А вот сам Артета пока не обсуждал продление своего истекающего через 18 месяцев контракта. Микель рассматривает переговоры как отвлекающий фактор и в данный момент всецело сосредоточен на том, чтобы успешно выступить в этом сезоне.



Кроме того, свой нынешний контракт Артета заключил уже после того, как вступил в заключительный год по предыдущему.