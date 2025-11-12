"Арсенал" уверен в новом контракте с Сака, но пока не начинал переговоры с Артетой

Микель Артета и Букайо Сака "Арсенал" уверен в согласовании нового контракта с вингером Букайо Сака, но пока не начинал переговоры о продлении сотрудничества с главным тренером Микелем Артетой.

"Арсенал" уже несколько месяцев ведет переговоры с представителями Сака, и к текущему моменту у обеих сторон появилась уверенность насчет положительного исхода.

Daily Mirror ожидает, что новая сделка сделает 24-летнего англичанина самым высокооплачиваемым игроком в команде Артеты с зарплатой свыше 300,000 фунтов в неделю.

А вот сам Артета пока не обсуждал продление своего истекающего через 18 месяцев контракта. Микель рассматривает переговоры как отвлекающий фактор и в данный момент всецело сосредоточен на том, чтобы успешно выступить в этом сезоне.

Кроме того, свой нынешний контракт Артета заключил уже после того, как вступил в заключительный год по предыдущему.




12.11.2025

Последние комментарии:




  1. smokekush 12.11.2025 13:29 # smokekush
    Удачи сцаке, не стоит и мизинца великого амада диалло)

    (ответить)

  2. hunter022 12.11.2025 13:19 # hunter022
    Решение по Артете будет приниматься по результатам в конце сезона...

    (ответить)

