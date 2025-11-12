"Кардифф" попросил "Челси", чтобы Келлиман сыграл против "синих"

"Кардифф" попросил разрешения у "Челси", чтобы вингер Омари Келлиман сыграл против своего родительского клуба в Кубке Лиги.

16 декабря "Челси" предстоит совершить выезд в Уэльс, чтобы в противостоянии с "Кардиффом" определить судьбу путевки в полуфинал Кубка Лиги.



По информации BBC, в преддверии четвертьфинального матча "Кардифф", занимающий четвертое место в Лиге Один, обратился к "Челси" в устной форме с просьбой задействовать Келлимана.



Этот сезон Келлиман проводит за "Кардифф" на правах аренды из "Челси", но пока сыграл лишь шесть матчей в Лиге Один, забив один гол.



"Кардифф" и "Челси" объединяют хорошие рабочие отношения, однако в британском футболе обычно не принято, чтобы арендуемый игрок играл против своего родительского клуба.



В аналогичной ситуации в 2022 году "Челси" не позволил Конору Галлахеру сыграть за "Кристал Пэлас", но дал разрешение Мейсону Маунту и Фикайо Томори, когда те в составе "Дерби" противостояли "синим" в 2018.