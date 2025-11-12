"Арсенал" не планирует быть активным в зимнее окно

"Арсенал" не планирует быть активным на трансферном рынке в январе.

"Арсенал" значительно укрепил свой состав минувшим летом, совершив ряд крупных приобретений вроде Эберечи Эзе, Виктора Дьекереша, Мартина Субименди и Нони Мадуэке.



Главный тренер "канониров" Микель Артета ожидает, что имеющихся у него игроков хватит до конца сезона, поэтому только серьезная травма или уникальная возможность заставит лидеров Премьер-Лиги выйти на трансферный рынок в январе, утверждает Sky Sports.



Последний раз "Арсенал" укреплял свой состав в зимнее окно еще в 2023 году, подписав Якуба Кивера, Жоржиньо и Леандро Троссарда. В январе 2025 "канониры" пытались заполучить Олли Уоткинса из "Астон Виллы", но в итоге решили не переплачивать.



Артета и так должен вскоре получить усиление, потому что Дьекереш, Мадуэке, Мартин Эдегор, Габриэль Мартинелли, Кай Хаверц и Габриэль Жезус близки к возвращению в строй после травм.