"Арсенал" не планирует быть активным в зимнее окно
"Арсенал" не планирует быть активным на трансферном рынке в январе.
"Арсенал" значительно укрепил свой состав минувшим летом, совершив ряд крупных приобретений вроде Эберечи Эзе, Виктора Дьекереша, Мартина Субименди и Нони Мадуэке.
Главный тренер "канониров" Микель Артета ожидает, что имеющихся у него игроков хватит до конца сезона, поэтому только серьезная травма или уникальная возможность заставит лидеров Премьер-Лиги выйти на трансферный рынок в январе, утверждает Sky Sports.
Последний раз "Арсенал" укреплял свой состав в зимнее окно еще в 2023 году, подписав Якуба Кивера, Жоржиньо и Леандро Троссарда. В январе 2025 "канониры" пытались заполучить Олли Уоткинса из "Астон Виллы", но в итоге решили не переплачивать.
Артета и так должен вскоре получить усиление, потому что Дьекереш, Мадуэке, Мартин Эдегор, Габриэль Мартинелли, Кай Хаверц и Габриэль Жезус близки к возвращению в строй после травм.
12.11.2025 11:00
Просмотров: 757
В очередной раз полупокеры игнорят зимнее ТО. Грозит потерей очков и просером титула
А если Алонсо предложит обмен Мбаппе на Жезуса без доплаты?
