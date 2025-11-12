"Арсенал" не планирует быть активным в зимнее окно

Микель Артета "Арсенал" не планирует быть активным на трансферном рынке в январе.

"Арсенал" значительно укрепил свой состав минувшим летом, совершив ряд крупных приобретений вроде Эберечи Эзе, Виктора Дьекереша, Мартина Субименди и Нони Мадуэке.

Главный тренер "канониров" Микель Артета ожидает, что имеющихся у него игроков хватит до конца сезона, поэтому только серьезная травма или уникальная возможность заставит лидеров Премьер-Лиги выйти на трансферный рынок в январе, утверждает Sky Sports.

Последний раз "Арсенал" укреплял свой состав в зимнее окно еще в 2023 году, подписав Якуба Кивера, Жоржиньо и Леандро Троссарда. В январе 2025 "канониры" пытались заполучить Олли Уоткинса из "Астон Виллы", но в итоге решили не переплачивать.

Артета и так должен вскоре получить усиление, потому что Дьекереш, Мадуэке, Мартин Эдегор, Габриэль Мартинелли, Кай Хаверц и Габриэль Жезус близки к возвращению в строй после травм.




Метки Арсенал, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2025 11:00

Количество просмотров Просмотров: 757

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chop 12.11.2025 14:09 # chop
    В очередной раз полупокеры игнорят зимнее ТО. Грозит потерей очков и просером титула

    (ответить)

  2. hunter022 12.11.2025 11:55 # hunter022
    А если Алонсо предложит обмен Мбаппе на Жезуса без доплаты?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: