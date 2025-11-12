Туанзебе пытается отсудить у МЮ более 1 млн. фунтов

Защитник "Бернли" Аксель Туанзебе подал иск к своему бывшему клубу "Манчестер Юнайтед" на сумму свыше 1 миллиона фунтов.

Данный иск был зарегистрирован в Высоком суде еще в июле. 27-летний Туанзебе хочет взыскать компенсацию с "Юнайтед", продуктом академии которого он является, за "врачебную халатность".



Период Туанзебе в первой команде "Юнайтед" был омрачен проблемами со здоровьем, в результате которых Аксель больше не может играть "без ограничений или препятствий", хотя и продолжает профессиональную карьеру.



Основная часть претензий касается впоследствии ставших хроническими проблем Туанзебе со спиной. Аксель считает, что "Юнайтед" определил для него неправильное лечение, сообщает Daily Mail.



Добавим, Туанзебе находился в системе "Юнайтед" с восьми лет, дебютировав за первую команду в январе 2017. Устав скитаться по арендам, в 2023 Туанзебе перешел в "Ипсвич", а минувшим летом присоединился к "Бернли".