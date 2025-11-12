"Эвертон" составил шорт-лист из трех нападающих на январь

"Эвертон" составил шорт-лист из трех нападающих в преддверии зимнего трансферного окна.

По информации Sky Sports, "Эвертон" сделал приглашение нападающего своей приоритетной задачей на январь, причем главный тренер Дэвид Мойес хочет игрока иного профиля, нежели Бету и Тьерно Барри.



В идеале Мойес хотел бы заполучить нападающего, который имеет опыт выступлений в Премьер-Лиге и которому не потребуется время на адаптацию посреди сезона.



При этом "Эвертон" определил трех подходящих кандидатов, которыми являются Габриэль Жезус из "Арсенала", Джошуа Зиркзее из "Манчестер Юнайтед" и Айвен Тоуни из "Аль-Ахли".



Жезус едва приступил к полноценным тренировкам после 10 месяцев отсутствия с травмой. Зиркзее отчаянно нуждается в игровой практике. А Тоуни подумывает о возвращении в Премьер-Лигу ради спасения своей карьеры в сборной Англии.



Утверждается, что "Эвертон" также находится в поисках крайнего защитника и полузащитника.