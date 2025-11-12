Робертсон расслаблен насчет своего будущего

Защитник Энди Робертсон заявил, что расслаблен насчет своего будущего в "Ливерпуле".

Слухи о том, что Робертсон может покинуть "Ливерпуль", ходили еще минувшим летом, но Энди остался и начал новый сезон за спиной у новичка Милоша Керкеза.



Неудачная игра Керкеза позволила Робертсону отвоевать место в основе "Ливерпуля", и в данный момент Энди просто наслаждается игрой футбол, не терзая себя размышлениями о том, предложат ему продлить истекающий в конце сезона контракт или нет.



"Что бы ни случилось, это случится за закрытыми дверьми. Я расслаблен насчет всей этой ситуации. Если это мой последний год, значит это мой последний год. Если нет, то так тому и быть".



"Думаю, это было немного напряженное лето в плане решений и всего такого. Я сказал себе, что нужно просто наслаждаться ближайшими месяцами, потому что затем эта тема начнет превалировать. Так бывает, когда ты вступаешь в заключительные полгода по контракту. Сейчас я просто стараюсь сосредоточиться на футболе".



"Я рад, что вернулся на поле и сыграл в последних матчах. Это важно, и давайте посмотрим, что случится дальше. Но я расслаблен насчет всей этой ситуации, и клуб обращается со мной удивительным образом".



"Думаю, в прошлом сезоне все устали от разговоров насчет трех наших парней (Салаха, Ван Дейка и Александер-Арнольда), но у меня с клубом замечательные отношения. Они делали все для меня и моей семьи. А я в свою очередь, думаю, стал не таким уж плохим приобретением, будучи купленным у "Халла" за 8 миллионов фунтов", — цитирует Робертсона The Independent.