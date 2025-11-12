Семь вещей, что мы узнали в 11-м туре

"Манчестер Сити" сумел приблизиться к "Арсеналу" после уверенной победы над "Ливерпулем", "Сандерленд" доказал неслучайность своего появления в топ-4, а "Эвертон" уверенно разобрался с "Фулхэмом". Об этом и не только — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





Акции О'Райли в сборной Англии растут



На фоне громких новостей о возвращении Фила Фодена и Джуда Беллингема в сборную Англии, о вызове в национальную команду Нико О'Райли говорили немного меньше. Майлс Льюис-Скелли поплатился за недостаток игровой практики, и теперь игрок "Манчестер Сити" получает шанс претендовать на поездку на на Чемпионате Мира.



20-летний О'Райли отправляется в сборную, став еще одним защитником, который смог остановить Мохамеда Салаха. Это уже не такое большое достижение, как преже, но Нико все равно пришлось проявить упорство и терпение против еще находящегося в статусе суперзвезды египтянина.



Защитник "Сити" регулярно отбирал мяч у своего оппонента — к большому удовольствию домашних болельщиков — и также неплохо продвигался вперед. Если Хосеп Гвардиола продолжит доверять О'Райли в самых важных матчах, и Нико будет избегать травм, нет причин полагать, что продукт академии "горожан" не сможет занять самую открытую позицию в сборной Англии.



Канво приближает уход Гехи из "Пэлас"



Нежелание "Кристал Пэлас" продавать Марка Гехи в "Ливерпуль" летом было вызвано опасениями Оливера Гласнера насчет того, что 19-летний преемник Жейде Канво не имеет достаточного опыта, чтобы справиться с нагрузкой в четырех турнирах в этом сезоне.



Гол, подаренный киприотам из АЕКа в матче Лиги Конференций, который стал его первым появлением в стартовом составе после перехода из "Тулузы" за 23 миллиона фунтов, подтвердил эти сомнения. В воскресной ничьей 0:0 с "Брайтоном" защитник сборной Франции U-21 продемонстрировал выдающуюся игру, умело заменив травмированного Гехи и не допустив ни одной ошибки.



По словам Гласнера, Канво обладает "всем необходимым для центрального защитника — он быстр и высок". Он также предсказал, что по мере роста уверенности Канво его игра будет только улучшаться. "Сейчас нужно дать ему время, шаг за шагом помогать ему становиться лучше", — сказал менеджер "Пэлас". "Я еще немного помню, как мне было 19. Когда ты дебютируешь в Премьер-Лиге, ты должен быть счастлив и, главное, не должен бояться".



"Эвертону" есть кого предложить сборной Англии и без Грилиша



Дэвид Мойес поддержал кандидатуру Джеймса Гарнера как кандидата на вызов в сборную Англии после уверенной победы "Эвертона" над "Фулхэмом". Менеджер "Эвертона" аргументировал это тем, что, учитывая вызов Томасом Тухелем Алекса Скотта из "Борнмута" на предстоящие отборочные матчи Чемпионата Мира, "по своей форме Джимми не может быть далеко от него".



Гарнер, перешедший на позицию защитника, чтобы улучшить распределение мяча "Эвертона" с правого фланга, действительно произвел впечатление. Однако самое сильное выступление среди полевых игроков, родившихся в Англии, выдал Кирнан Дьюсбери-Холл. 27-летний игрок, который не имеет опыта выступлений за национальную команду и который недавно поклялся в верности Англии, а не Ирландии, показал, пожалуй, свою лучшую игру с момента перехода из "Челси" летом.



"Он сделал нашу игру гораздо более креативной и культурной", — сказал Мойес. "Возможно, он немного остается незамеченным, но играет очень хорошо. Он покрывает большие расстояния. Он также умный парень и, безусловно, помог нам играть лучше".



Фернандес — еще одна жертва триумфа "Челси" на клубном Чемпионате Мира



Энцо Фернандес — еще один игрок, который, похоже, страдает от последствий клубного Чемпионата Мира. Полузащитник, сыгравший ключевую роль в победе "Челси" на турнире ФиФА в США прошлым летом, выступает с болезненными ощущениями и не имеет возможности отдохнуть.



Фернандес отлично сыграл в субботней победе своей команды над "Вулверхэмптоном", но аргентинец нуждается в отдыхе и не будет представлять свою страну в матче против Анголы на этой неделе.



"Я не сыграю за сборную Аргентину", — сказал Фернандес. "Я только что разговаривал с медицинской командой, потому что у меня были проблемы с коленом в течение последних четырех месяцев. У меня был отек кости, который ухудшился в последние недели и месяцы, потому что мы играли много матчей. Я думаю, что самое важное — это дотянуть до конца сезона, и я считаю, что правильно принять это решение вместе, всегда уважая мнение врачей".



"Сандерленд" доказал, что находится в топ-4 не случайно



"Сандерленд" показал лучший старт в сезоне Премьер-Лиги среди новичков за последние 17 лет. Ничья 2:2 с "Арсеналом" в субботу означает, что "черные коты" набрали 19 очков в первых 11 турах после возвращения из восьмилетнего периода забвения вне элиты.



Новый мост Keel Crossing стоимостью 31 миллион фунтов, соединяющий центр города Сандерленд со "Стадионом Света", был открыт в прошлом месяце, и клуб успешно сокращает разрыв между Чемпионшипом и Премьер-Лигой с тех пор. Занимая четвертое место и набрав одно очко в матче с лидером, "Сандерленд", тем не менее, должен помнить об опыте "Халла". Несмотря на то, что команда Фила Брауна начала сезон 2008/09 с 20 очками в 11 первых матчах, она с трудом сохранила место в элите, финишировав всего в одном балле над зоной вылета.



"Здесь, "Сандерленде", у нас есть много игроков, которые готовы отдать жизнь, чтобы не пропустить гол или остановить удар", — сказал тренер Режис Ле Бри после очередного великолепного результата. Кажется, "Сандерленд", находится в топ-4 не случайно и не допустит такого провала, как "Халл", претендуя на роль команды, которая вернулась в Премьер-Лигу надолго.



Ветераны "Вест Хэма" вытягивают "молотков" из зоны вылета



Томаш Соучек и Джаррод Боуэн получили специальные футболки в честь достижения рубежа в 250 матчей за "Вест Хэм". Оба пришли в команду в январе 2020 и сыграли важную роль в триумфальном выступлении клуба в Лиге Конференций в 2023 году.



В час нужды "Вест Хэма" их самоотверженность будет иметь жизненно важное значение. Боуэн, капитан команды, взял на себя роль лидера проваливающегося коллектива. Соучек рад, что его место в полузащите занял молодой Фредди Поттс, но продолжает приносить команде огромную пользу в роли джокера.



"Я могу радоваться за него и надеяться, что он продолжит свои выступления", — сказал игрок сборной Чехии. "Хотя я и хочу как можно больше времени проводить на поле, чтобы помогать команде любым способом, я рад, что по-прежнему являюсь важной частью команды".



В матче против "Бернли" Боуэн не показал своей лучшей игры, но Соучек вышел на замену и принес победу "Вест Хэму". После его гола, забитого с хладнокровием хищника, именно его удар привел к решающему голу Кайла Уолкер-Питерса в концовке.



Нападающие "Брентфорда" продолжают забивать



Другие клубы, наверное, очень завидуют способности "Брентфорда" находить новых бомбардиров. Изначально их звездным нападающим был Айвен Тоуни, который был настолько эффективен, что попал в сборную Англии, а затем перешел в саудовский клуб.



Его место заняли Йоан Висса и Бриан Мбемо, которые забили множество голов, а затем этим летом ушли, перейдя в другие команды за большие деньги. Как они могли справиться без своего смертоносного дуэта нападающих? На сцену вышел Игорь Тиаго, который благодаря дублю в матче с "Ньюкаслом" довел свой счет в лиге до восьми голов в этом сезоне, уступая только Эрлингу Холанду в споре лучших бомбардиров.



Первый сезон в Англии, омраченный травмами, сменился прекрасным вторым, и теперь Таго несет ответственность за голы клуба. "Он просто в отличной форме", — сказал менеджер "Брентфорда" Кит Эндрюс. "Играет с полной уверенностью. Огромная личность. Он любит жизнь, любит футбол. Пусть это продолжается как можно дольше".



Максим Загребин, специально для FAPL.ru