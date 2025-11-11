Каземиро может получить новый контракт в "Юнайтед"

Полузащитник Каземиро все еще может получить новый контракт в "Манчестер Юнайтед".

Действующий контракт Каземиро с зарплатой свыше 300,000 фунтов в неделю истекает в конце сезона, и "Юнайтед" не собирается пользоваться своей опцией продления на 12 месяцев.



Однако talkSPORT утверждает, что Каземиро все еще может остаться на "Олд Траффорд". Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим доволен игрой 33-летнего бразильца в этом сезоне и открыт к продлению их сотрудничества.



Важность Каземиро для "Юнайтед" отражает тот факт, что "Юнайтед" пропустил 20 голов в этом сезоне, включая только пять, когда экс-полузащитник "Реала" был на поле.



Поэтому "Юнайтед" может предложить Каземиро новый контракт, но со значительным понижением зарплаты. Ветерану придется пойти на значительные уступки, чтобы задержаться в Манчестере.