Каземиро может получить новый контракт в "Юнайтед"

Каземиро Полузащитник Каземиро все еще может получить новый контракт в "Манчестер Юнайтед".

Действующий контракт Каземиро с зарплатой свыше 300,000 фунтов в неделю истекает в конце сезона, и "Юнайтед" не собирается пользоваться своей опцией продления на 12 месяцев.

Однако talkSPORT утверждает, что Каземиро все еще может остаться на "Олд Траффорд". Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим доволен игрой 33-летнего бразильца в этом сезоне и открыт к продлению их сотрудничества.

Важность Каземиро для "Юнайтед" отражает тот факт, что "Юнайтед" пропустил 20 голов в этом сезоне, включая только пять, когда экс-полузащитник "Реала" был на поле.

Поэтому "Юнайтед" может предложить Каземиро новый контракт, но со значительным понижением зарплаты. Ветерану придется пойти на значительные уступки, чтобы задержаться в Манчестере.




Метки Каземиро, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2025 22:00

Количество просмотров Просмотров: 446




Поиск: