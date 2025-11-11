Клубы Премьер-Лиги следят за Льюис-Скелли

Клубы Премьер-Лиги следят за ситуацией левого защитника Майлса Льюис-Скелли в "Арсенале".

19-летний Льюис-Скелли не был вызван в сборную Англии на матчи против Сербии и Албании в этот международный перерыв, что стало следствием дефицита игровых минут Майлса в "Арсенале".



Как сообщает Sky Sports, главный тренер англичан Томас Тухель прямо сказал Льюис-Скелли, что тот должен играть больше, чтобы рассчитывать на попадание на Чемпионат Мира следующим летом.



В этом сезоне Премьер-Лиги Льюис-Скелли еще не выходил в стартовом составе "Арсенала", отметившись семью появлениями на замену и суммарно проведя на футбольном поле лишь 87 минут.



В этом сезоне Льюис-Скелли обычно проигрывает конкуренцию на своей позиции Риккардо Калафьори, вдобавок левого защитника в "Арсенале" может сыграть новичок Пьеро Инкапье.



Утверждается, что ситуация Льюис-Скелли привлекла внимание ряда клубов Премьер-Лиги, однако "Арсенал" не собирается никого продавать в январе.



Добавим, Льюис-Скелли лишь минувшим летом заключил с "Арсеналом" новый контракт до 2030 года. Майлс является собственным воспитанником "канониров", и все деньги с его продажи были бы зачтены как чистая прибыль при расчетах, связанных с финансовым фейр-плей.